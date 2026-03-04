Germania va boicota ceremonia de deschidere de la Jocurile Paralimpice. Motivul

Germania se alătură astfel ţărilor care nu vor participa la ceremonia de deschidere, după ce Rusia şi Belarus au primit locuri de participare în contextul războiului din Ucraina, declanşat în urma invaziei ruse din 2022. Cel puţin alte opt echipe vor boicota ceremonia, iar alte ţări nu vor trimite oficiali.

„Am decis că echipa paralimpică a Germaniei nu va participa la parada naţiunilor din cadrul ceremoniei de deschidere de la Verona”, a declarat Comitetul Paralimpic German într-un comunicat. „Această decizie are scopul de a ne concentra asupra competiţiilor viitoare şi de a ne exprima respectuos solidaritatea cu delegaţia ucraineană.”

„Sportivii paralimpici întruchipează curajul, determinarea şi capacitatea de a depăşi provocările. Mai ales în vremuri dificile, rămâne responsabilitatea noastră comună să întruchipăm în mod vizibil valorile paralimpice şi să protejăm cu hotărâre integritatea sportului.”

Se pare că sportivii paralimpici germani vor fi prezenţi în segmentele preînregistrate care vor fi difuzate în timpul ceremoniei de deschidere.

Comitetul Paralimpic Internaţional se aşteaptă la un număr record de sportivi la Jocuri – peste 600 – confirmarea finală urmând să fie făcută în zilele următoare.

Dintre concurenţii înregistraţi, 10 sunt din Rusia şi Belarus, după ce comitetele paralimpice din ambele ţări au obţinut ridicarea tuturor sancţiunilor împotriva lor în septembrie 2025.