Fostul portar german Georg Koch a murit la vârsta de 54 de ani după ce a pierdut lupta cu cancerul pancreatic, a confirmat pentru DPA un purtător de cuvânt al clubului de fotbal Fortuna Dusseldorf.

„Fortuna îşi ia rămas bun de la Georg Koch cu mare tristeţe şi îi va onora mereu memoria. Simpatia şi condoleanţe din partea tuturor celor de la Fortuna se îndreaptă către familia sa, prietenii şi toţi cei care l-au cunoscut şi l-au apreciat pe Georg Koch”, a transmis clubul german miercuri.

Koch, cifre importante în Bundesliga

Koch a jucat 213 meciuri în Bundesliga şi 165 în a doua divizie, purtând tricoul unor echipe precum Fortuna Dusseldorf, FC Kaiserslautern, MSV Duisburg şi PSV Eindhoven.

Ultima sa activitate ca antrenor de portari a fost la Victoria Koln, club din liga a treia, în sezonul 2022-2023. A fost diagnosticat cu cancer în 2023, în timpul unui control de rutină şi a făcut publică boala în anul următor.