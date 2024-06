Borussia Dortmund și-a ales noul antrenor după despărțirea de Edin Terzic

Tehnicianul s-a adresat conducerii clubului, care, în cele din urmă, a hotărât să îi accepte cererea lui Terzic.

Nuri Sahin, aproape să semneze cu Borussia Dortmund

Despărțirea dintre cele două părți a fost oficializată joi prin intermediul unui comunicat oficial publicat de gruparea din Bundesliga.

La doar câteva ore după anunțul făcut de Borussia Dortmund, cotidianul BILD a anunțat cine va prelua echipa după plecarea lui Edin Terzic. Nemții susțin că cel care va deveni noul antrenor al lui Borussia Dortmund este Nuri Sahin.

Jurnaliștii germani susțin că cele două părți trebuie să se mai înțeleagă doar în privința duratei contractului și al salariului, însă ”este aproape imposibil ca mutarea să pice”.

Ca jucător, Nuri Sahin este fost campion cu Borussia Dortmund în 2010/2011, iar, în ultimii ani, a fost asistentul lui Edin Terzic. Acum, conducerea clubului este gata să îi ofere antrenorului turc un contract de antrenor principal.

Ca antrenor principal, Nuri Sahin a mai activat la Antalyaspor.

