Echipa fostului antrenor de la FCSB este ultima clasată, iar scaunul lui Charalambous se clatină.

Elias Charalambous: ”Nu mă așteptam ca partida să se desfășoare în acest fel!”

În ultima etapă, Levadiakos a pierdut în fața celor de la Iraklis cu scorul de 0-2. Doar Alexandru Pantea a fost titular. Tavi Popescu, Adrian Șut și Juan Bauza au intrat în repriza secundă, însă nu au reușit să contribuie la o remontada.

La finalul jocului, Charalambous a transmis că echipa sa primește mult prea ușor goluri și a încercat să mute presiunea asupra jucătorilor spunând că lucrurile vor deveni din ce în ce mai grele dacă nu vor obține rezultate cât mai curând.

Totuși, Charalambous a observat o îmbunătățire în jocul echipei față de partidele precedente, însă crede că elevii săi nu reușesc să țină un ritm constant pe toată durata partidei.

”Până să primim golurile, am controlat meciul. Am avut posesia, fără să ne creăm ocazii deosebit de mari. În orice caz, nu mă așteptam ca partida să se desfășoare în acest fel. Am primit două goluri ușor de evitat, dar ăsta e fotbalul. Când primești goluri atât de ușor, pierzi meciul.

Am arătat o îmbunătățire, am încercat să exploatăm punctele slabe ale lui Iraklis, dar nu am reușit să menținem acest nivel de joc până la final. Cele două goluri primite într-un interval scurt de timp ne-au costat.

Echipa s-a schimbat față de anul trecut, dar trebuie să începem să obținem rezultate. Cu cât trece mai mult timp fără să vină rezultatele, cu atât lucrurile vor deveni mai dificile. Trebuie să găsim o modalitate de a obține rezultate”, a spus Elias Charalambous după meci.