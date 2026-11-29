Cu Adrian Șut și Octavian Popescu, foștii jucători de la FCSB, titulari, echipa antrenată de Elias Charalambous a încasat unicul gol al meciului în repriza a doua, în minutul 61, când Theodosoulakis l-a învins pe Eliasi.

Elias Charalambous: ”Nu sunt mulțumit!”

La finalul jocului, Charalambous s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația echipei sale și a transmis că spera la o evoluție diferită din partea jucătorilor săi, mai ales că mingea era la adversari. Tehnicianul cipriot le-a reproșat jucătorilor greșelile făcute în prima repriză a meciului.

Cu toate astea, fostul antrenor de la FCSB spune că observă un progres vizibil în rândul elevilor săi, însă speră că aceștia să demonstreze și în teren iar Levadiakos să înceapă să strângă puncte. În acest moment, echipa lui Charalambous este penultima clasată, cu șapte puncte, la egalitate cu Atromitos.

”A fost o după-amiază dificilă. Cred că astăzi nu am fost la nivelul la care ar fi trebuit să fim. În general, meciul nu a avut un ritm ridicat din partea niciuneia dintre echipe.

S-a decis printr-un detaliu. Adversarul nu ne-a pus probleme deosebite, dar nici noi nu am creat prea mult. Nu sunt fericit, nu am jucat așa cum ar fi trebuit, așa cum mă așteptam să joace echipa, mai ales atunci când am avut mingea.

Am făcut greșeli foarte ușor în prima repriză, dar, repet, fără să fim puși în pericol în mod deosebit. Am primit din nou un gol foarte ușor, iar în astfel de meciuri detaliile fac diferența. Astăzi, detaliile au fost de partea adversarului.

Am pierdut punctele, nu am reușit să obținem nici măcar un punct. Apoi, în repriza a doua, am încercat să punem presiune și am creat câteva ocazii. Când nu reușești să le transformi în goluri, este dificil. În general, însă, nu sunt mulțumit de jocul de astăzi.

Bine, există progres, așa cum am spus și eu, dar important este să obții puncte. Oricât de mult progres ai vedea, acesta nu este lucrul important pentru noi în acest moment. Avem nevoie de puncte, lucru pe care nu am reușit să-l obținem astăzi.

Cu siguranță există loc de îmbunătățire pentru a obține puncte, dar acest lucru trebuie să se întâmple cât mai repede posibil”, a spus Elias Charalambous după meci.