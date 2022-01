El e românul care se luptă cu Mane la Cupa Africii! Selecționerul școlit în Anglia știe cine poate redresa echipa națională

Cupa Africii se va desfășura între 9 ianuarie și 6 februarie, iar toate starurile care evoluează în campionatele puternice și-au anunțat deja prezența.

Pe lângă fobtaliștii de top, la această ediție va lua startul și un român. Mario Marinică este noul selecționerul lui Malawi, echipă pe care a preluat-o în decembrie 2021, debutând cu dreptul în primul meci, 2-1 cu Insulele Comore.

Doar că, la Cupa Africii, Marinică va avea o misiune dificilă. Se află în aceeași grupă cu Senegal, unde joacă Sadio Mane de la Liverpool și Edouard Mendy de la Chelsea, Zimbabwe și Guinea.

Românul a antrenat în Liga 1 în sezonul 2008-2009, când a condus-o pe Gloria Buzău 7 meciuri, în care a înregistrat 5 înfrângeri și două rezultate de egalite, și a ocupat funcția de secund pentru FC Argeș, Rapid București și Concordia Chiajna.

„La fotbal si politica se pricepe toată lumea. In Anglia mi-am luat toate licențele de antrenor profesionist, am fost o lună la Inter Milano și AS Monaco”, a declarat Mario Marinică în exclusivitate pentru știrile PRO TV.

De asemenea, tehnicianul este de părere că doar trei selecționeri pot redresa naționala României, iar FRF a negociat deja cu doi dintre ei.

„Sunt trei mari nume care ar avea întâietate și experiență: Mircea Lucescu, Ladislau Boloni și Dan Petrescu”, a precizat Mario Marinică.