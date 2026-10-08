Dacă s-ar face o listă a antrenorilor români liberi de contract, în mod cert, numele lui Edward Iordănescu ar fi pe primele locuri. Asta în cazul în care criteriul principal ar fi cota de piață.

În ciuda faptului că ultima sa experiență, la Legia Varșovia (Polonia), a fost de scurtă durată și cu rezultate sub așteptări, Edi „trăiește“ și acum de pe urma mandatului său de selecționer. Pentru că ce a reușit în campania de calificare pentru Euro 2024 și, ulterior, la turneul final din Germania, a fost cu adevărat remarcabil. Ne dăm seama și mai bine de acest lucru, când vedem ce se întâmplă acum cu naționala României din care fac parte, în mare parte, jucătorii pe care i-a avut și Iordănescu.

Faptul că fostul selecționer își menține cota bună, inclusiv după episodul Legia Varșovia, reiese și din numărul de oferte care există pentru el, în acest moment. În ultima săptămână, s-a scris că Edi e dorit de trei formații din zona arabă, că a fost abordat de Dinamo Zagreb (Croația) și că numele său e luat în calcul pentru postul de selecționer al Bulgariei.

Dintre toate aceste variante, una l-ar umple pe Iordănescu de bani, oferindu-i o posibilitate financiară inegalabilă, la ora actuală! Vorbim despre propunerea clubului Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită) despre care tocmai au apărut amănunte suplimentare în presa din Regat.

Al-Ahli plătește 3,5 milioane de euro, ca să scape de actualul antrenor!

Câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei, la ultimele două ediții, traversează un sezon sub așteptări. După plecarea neamțului Matthias Jaissle, la Newcastle, înlocuitorul acestuia, olandezul Marino Pusic a dezamăgit. Bilanțul său, de 6 victorii, 1 egal și 4 înfrângeri, reflectă acest lucru.

Potrivit presei saudite, în acest moment, se pregătește încheierea contractului cu Pusic. Al-Ahli e gata să plătească clauza de reziliere, în valoare de 3,5 milioane de euro (!), ca să elibereze locul pentru următorul antrenor. Și pe lista arabilor se află numele lui Edward Iordănescu pe un loc fruntaș.

Ziariștii saudiți au scris că pista Iordănescu e atât de importantă pentru Al-Ahli, încât clubul a și desemnat omul care l-a contactat pe antrenorul român. Vorbim despre Abdullah Al-Sabban, președintele Consiliului de Administrație al clubului din Jeddah. Acesta e impresionat de CV-ul de selecționer al lui Iordănescu, dar și de rezultatele sale anterioare, la nivel de cluburi.

Iordănescu are mai mulți rivali pentru banca lui Al-Ahli

Presa arabă a subliniat, totuși, că Edward Iordănescu nu e singurul candidat luat în calcul de clubul Al-Ahli pentru postul de antrenor. Saudiții au în vedere și un tehnician norvegian – al cărui nume n-a fost dezvăluit – și au primit CV-urile unor antrenori, precum marocanul Walid Regragui, francezul Laurent Blanc și portughezul Vitor Pereira. Toți sunt liberi de contract, la fel ca Edward Iordănescu.

La Al-Ahli Jeddah, actualul antrenor, Marino Pusic, are un contract stagional, în valoare de 7 milioane de dolari.