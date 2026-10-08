Tricolorii au pierdut în deplasare cu Suedia (scor 1-2), acasă cu Bosnia (scor 2-4), în deplasare cu Polonia (scor 0-6) și acasă cu Suedia (scor 0-1).

Din cauza rezultatelor dezastruoase s-a pus problema continuității lui Gică Hagi la cârma echipei naționale, iar printre variantele apărute a fost o revenire a lui Edi Iordănescu, ultimul selecționer care a dus naționala la EURO.

Fără să minimizeze performanța obținută de România sub comanda lui Edi Iordănescu, Ciprian Marica a mărturisit că, în opinia lui, echipa națională a avut parte de o conjunctură favorabilă în urmă cu doi ani, dar și de foarte mult noroc, spre deosebire de momentul de față, în mandatul lui Gică Hagi.

”Vizavi de faptul că ne îmbătăm cu apă rece, nu e așa, băieții ăștia au avut o performanță. Sigur, cu o conjunctură favorabilă, faptul că am jucat cu Israel, care nu a putut juca acasă, am jucat cu Belarus, care, la fel, nu a putut juca acasă. A fost un cumul de factori care ne-au fost favorabili. Arbitrajele au fost prietenoase, acum nu le mai avem. La EURO, cu un meci fericit cu Ucraina, ne-am văzut pe primul loc în grupă. Acum, sigur, sunt niște performanțe, faptul că am ieșit din grupe, dar, din păcate, și datorită unei conjuncturi. De ce din păcate? Pentru că acum nu o mai avem. Nu mai avem șansa, divinitatea, nu s-a mai întâmplat asta în mandatul lui Gică Hagi”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

Cristi Pulhac: ”Nu știu dacă Edi ar prelua o echipă ca Bulgaria!”

Cristi Pulhac a comentat motivul pentru care Edi Iordănescu a decis să părăsească prima reprezentativa după EURO 2024.

”E clar, Edi și-a dat seama că aia a fost limita și nu putea mai mult, el a stors tot. Faptul că a reușit o performanță, a gândit-o bine. A plecat când trebuia”, a spus Pulhac.

Recent, Dorinel Munteanu a transmis că plecarea lui Edi Iordănescu a destabilizat echipa națională și ”a rupt” vestiarul. Marica l-a contrazis pe fostul jucător al Generației de Aur: ”Nu știu cum a rupt vestiarul Edi Iordănescu, pentru că sunt aceiași jucători. Sigur, le găsise rotița ca ei să funcționeze, ca spirit, ca echipă, ca joc. Nu aveam un joc spectaculos, dar găsise soluția prin care să fim o echipă incomodă, căreia nu îi dai 6-7. Dacă pierde, pierde cu 1-2, 0-1. Era o echipă care începuse să aibă o identitate. Acum, cu Gică Hagi, trebuie să o regăsim. Azi, în filosofia lui Gică Hagi, nu funcționează”.

A apărut varianta potrivit căreia Edi Iordănescu ar putea deveni selecționerul Bulgariei, după demiterea lui Aleksandar Dimitrov. Pulhac crede însă că Edi Iordănescu nu își dorește să preia echipa națională a Bulgariei, iar faptul că, în ultima vreme, a avut mai multe ieșiri în spațiul public, ar avea mai degrabă legătură cu faptul că s-ar gândi la o revenire pe banca naționalei României.

”Nu știu, dacă stăm să ne uităm la rezultatele pe care le-am avut cu echipele din Bulgaria, ne sunt superioare. S-a investit în fotbalul de acolo în ultimul timp. Nu cred că Edi s-ar duce acolo, mă gândesc că poate și apariția lui mai frecventă e mai aproape de echipa noastră națională. Nu știu dacă ar prelua o echipă ca Bulgaria”, a adăugat Pulhac.

Ciprian Marica: ”Gică Hagi pleacă doar dacă va vrea el. Altfel, nu cred că îl va atinge ceva!”

În același timp, Marica susține că, deși Iordănescu și-a lăsat o ”portiță” deschisă la prima reprezentativă a României, deocamdată naționala are selecționer, iar Gică Hagi va părăsi echipa națională doar dacă el va dori acest lucru.

”Cred că Edi Iordănescu și-a lăsat o ușă deschisă la echipa națională să se poată întoarce oricând. Nu știu dacă își dorește în momentul de față. Cred că te gândești de două ori înainte dacă ți s-ar oferi posibilitatea asta. Deocamdată, echipa noastră națională are selecționer și nu cred că e cazul să vorbim despre o schimbare acum. Gică Hagi pleacă doar dacă va vrea el. Altfel, nu cred că îl va atinge ceva”, a spus și Marica.