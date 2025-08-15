Cu toate acestea, Legia a părăsit Europa League din cauza rezultatului din tur, când a pierdut cu 1-4, dar își va continua parcursul european în play-off-ul Conference League, unde o va întâlni pe Hibernian.

Edi Iordănescu: ”Am avut o doză excepțională de ghinion!”

Edi Iordănescu a mărturisit că, deși scorul din tur nu lăsa loc de speranțe, faptul că Legia a marcat de două ori în mai puțin de 20 de minute, prin Nsame și Rajovic, i-a făcut pe polonezi să spere la calificare. Totul s-a năruit însă în repriza secundă, când ciprioții au redus din diferență prin Ivanovic.

Fostul selecționer al României susține că absențele de la echipă au contat extrem de mult pentru ratarea calificării, dar a subliniat că echipa sa a fost urmărită de un ghinion teribil în dubla cu AEK Larnaca.

”Am câștigat meciul, dar nu suntem mulțumiți, pentru că am crezut că putem reuși o minune. Aveam nevoie de o victorie la patru goluri diferență pentru a merge mai departe. Cu atât mai frustrant, cu cât la un moment dat chiar am crezut că putem reuși.

Am schimbat sistemul de joc, deși nu sunt un adept al unor astfel de soluții. Am avut doar două zile la dispoziție pentru a pune la punct noile automatisme. Totuși, jucătorii au înțeles cerințele. Am început partida cu doi atacanți. Ne-au lipsit patru jucători-cheie, inclusiv trei mijlocași: Kapustka, Goncalves și Elitim – toți foarte importanți pentru echipă. Am încercat să găsim o soluție.

Am vrut să începem acest meci cu intensitate mare. Am jucat pe benzi și am livrat mingi în careu către atacanți. Totul a mers perfect la început. Am avut și o șansă să facem 3-0. Dacă am fi concretizat-o, probabil că meciul ar fi avut un alt deznodământ.

În repriza a doua, planul nostru s-a destrămat. Jucătorii au jucat mai slab, fiind foarte obosiți. AEK a disputat de două ori mai puține meciuri decât noi în acest sezon. Au avut o săptămână întreagă să se pregătească pentru retur, pentru că nu au jucat încă în campionat. Din acest punct de vedere, au avut un avantaj clar. A fost o seară frustrantă pentru noi, pentru că la un moment dat totul părea din nou posibil. Le mulțumesc jucătorilor pentru efort și suporterilor pentru încredere.

În ambele meciuri cu AEK, am pierdut controlul în reprizele secunde. Trebuie să fim mai maturi în joc, să avem mintea limpede. Astăzi, după eliminare, am vrut să profităm și să creăm un avantaj. Nsame a avut o ocazie bună cu o lovitură de cap peste poartă. Dacă marca, încă luptam pentru prelungiri. În cele două meciuri cu AEK Larnaca, am avut o doză excepțională de ghinion”, a spus Edi Iordănescu după meci.

