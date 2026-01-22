Ceahlăul Piatra Neamț, echipă aflată pe locul 15 în Liga 2 și care s-a bătut la play-off în sezonul precedent, nu a reușit să obțină o finanțare din partea autorităților locale, din cauza procedurii de insolvență, astfel că sunt șanse tot mai mari ca echipa să dispară.



Clubul a căutat finanțare din partea autorităților după ce Anton Măzărianu s-a retras din acționariatul clubului. În ciuda încercărilor repetate din ultima perioadă, cei de la Ceahlăul au apelat la o soluție inedită.



Printr-un comunicat oficial, clubul a publicat conturile prin care suporterii pot dona sume de bani în vederea achitării datoriilor urgente.



Ceahlăul și-a deschis conturile pentru donații



„În urma refuzurilor primite și având în vedere situația actuală a clubului, mai mulți susținători ne-au propus să facem publice conturile bancare pentru cei care doresc să sprijine echipa.

Este o inițiativă deschisă tuturor celor care cred în acest proiect și în continuitatea lui.

Orice contribuție reprezintă un pas înainte și un semn de susținere.

Le mulțumim tuturor celor care aleg să fie alături de noi și să sprijine viitorul acestei echipe.

Cont LEI:

RO03BTRLRONCRT0358282101

Cont EURO:

RO50BTRLEURCRT0358282101

Vă mulțumim pentru sprijin, încredere și implicare”, a transmis clubul.

