Edi Iordanescu, dorit in Ligue 1! Se lupta cu Adrian Ursea pentru postul de manager

Edi Iordanescu poate ajunge in Ligue 1.

Conform Playsport, Edi Iordanescu este dorit de Stade Berest. De altfel, Iordanescu a fost deja contactat de club. Clubul s-a salvat, la limita, de la retrogradare in acest sezon.

Antrenorul Olivier Dall'Oglio s-a inteles cu Montpellier si va pleca de la echipa, astfel ca francezii cauta solutii. Zilele trecute a aparut o informatie conform careia Adrian Ursea, fost antrenor la Nice, este, de asemenea, in discutii cu Brest.

"Cunosc foarte bine si fotbalul arab. Am spus pas anumitor discutii, nici nu am acceptat sa intru intr-o negociere cu cineva. M-am simtit oarecum dator si grupului de jucatori impreuna cu care am reusit aceasta performanta. Ei sunt, din punctul meu de vedere, cei mai importanti.

Daca lucrurile s-au finalizat in felul asta, cu siguranta ca voi fi dispus sa ascult alte propuneri si pentru o alta colaborare. Mi-as dori Europa, dar niciodata nu am inchis usa catre alte zone. Zilele viitoare probabil ca voi discuta", a declarat Edi Iordanescu la DigiSport.

Brest a terminat pe locul 17 in Franta, la doar un punct peste Nantes, echipa ce a fost nevoita sa castige barajul cu Toulouse pentru a ramane in prima liga. Nice a terminat pe locul 9, iar sub comanda lui Adrian Ursea a obtinut 11 victorii in 30 de meciuri