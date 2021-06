Adrian Ursea, pe lista unui club din Franta! Tehnicianul roman ar putea ramane in Ligue 1 si in sezonul urmator

Ursea a pregatit-o pana in aceasta vara pe Nice, unde fusese si antrenor secund.

Nice a renuntat la tehnicianul roman este aproape de o intelegere cu Cristoph Galtier, antrenorul care a ajutat-o pe Lille sa castige titlul in Ligue in sezonul recent incheiat. Totusi, pentru Adrian Ursea exista si vesti bune, iar presa din Franta anunta ca Stade Brest este interesata de serviile acestuia.

Clubul francez s-a despartit de Olivier Dall'Oglio, antrenor care a preluat-o pe Montpellier si cauta acum un nume nou pentru banca tehnica. Francebleu ofera mai multe variante pe care Brest le va lua in calcul pentru a-l inlocuit pe Olivier Dall'Oglio:

"Directorul Sportiv Gregory Lorenzi va popune doua nume co-presedintilor Denis si Gerard Le Saint. Ei vor decide viitorul antrenor. Se pare ca pe lista se afla nume ca David Guion, Stephane Moulin, Thierry Laurey sau Michel der Zakarian. In schimb, au revenit in prim plan, variantele Sabri Lamouchi si Adrian Ursea. Cel mai probabil, in cateva zile se va lua o decizie si se va rezolva problema postului de antrenor principal", anunta sursa citata.