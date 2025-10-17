Edi Iordănescu a vorbit despre echipa națională, iar polonezii au reacționat: „A transmis un mesaj clar”

Edi Iordănescu a vorbit despre echipa națională, iar polonezii au reacționat: &bdquo;A transmis un mesaj clar&rdquo;
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Edi Iordănescu a vorbit despre situația echipei naționale.

Naționala României s-a aflat într-un punct critic înaintea meciului cu Austria din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, iar portul lui Mircea Lucescu a fost în pericol.

În cele din urmă, România s-a impus cu 1-0 în fața Austriei și „tricolorii” au păstrat șanse matematice la primul loc și au șanse foarte mari să termine pe poziția a doua.

Polonezii au comentat poziția lui Edi Iordănescu în legătură cu echipa națională

În cazul plecării lui Mircea Lucescu, Edward Iordănescu se afla în capul liste de înlocuitor, dar antrenorul din prezent al Legiei Varșovia a explicat că rămâne conectat la formația poloneză în acest moment și nu se gândește la echipa națională a României.

Polonezii au comentat declarațiile făcute de antrenorul român și au transmis că sunt îndoieli în legătură cu o posibilă plecarea a lui Edi Iordănescu.

„Iordănescu a transmis un mesaj clar României și nu va reveni asupra acestor cuvinte.

Va rămâne Edward Iordănescu la Legia Varșovia? Antrenorul român, despre care s-a spus recent că ar putea reveni la echipa națională, a rostit cuvinte care risipesc definitiv orice îndoială.

Se pare că decizia a fost luată și nu mai există cale de întoarcere”, a scris presa din Polonia.

Edward Iordănescu a devenit antrenorul Legiei Varoșvia în vara acestui an și a semnat un contract pentru doi ani.

