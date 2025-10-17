Edi Iordănescu a vorbit despre echipa națională, iar polonezii au reacționat: „A transmis un mesaj clar”

Naționala României s-a aflat într-un punct critic înaintea meciului cu Austria din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, iar portul lui Mircea Lucescu a fost în pericol.

În cele din urmă, România s-a impus cu 1-0 în fața Austriei și „tricolorii” au păstrat șanse matematice la primul loc și au șanse foarte mari să termine pe poziția a doua.



Polonezii au comentat poziția lui Edi Iordănescu în legătură cu echipa națională



În cazul plecării lui Mircea Lucescu, Edward Iordănescu se afla în capul liste de înlocuitor, dar antrenorul din prezent al Legiei Varșovia a explicat că rămâne conectat la formația poloneză în acest moment și nu se gândește la echipa națională a României.

Polonezii au comentat declarațiile făcute de antrenorul român și au transmis că sunt îndoieli în legătură cu o posibilă plecarea a lui Edi Iordănescu.