Printre numele vehiculate că i-ar putea lua locul legendarului antrenor au fost Gică Hagi și fostul selecționer, Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu: ”Nu cred că există acest subiect în acest moment!”

Edi Iordănescu a fost întrebat dacă ar fi dispus să revină la echipa națională în cazul în care Mircea Lucescu va părăsi prima reprezentativă.

Cu diplomația care îl caracterizează, Iordănescu Jr. a explicat că în acest moment nu se pune problema ca el să se întoarcă pe banca României, în primul rând pentru că are de respectat un contract la Legia, dar și pentru că naționala are un selecționer.

Totuși, selecționerul care a dus România la EURO 2024 a mărturisit că se află în contact cu cei din Federația Română de Fotbal.

”Eu sunt într-o poziție destul de ingrată, comentez despre echipa națională atât timp cât sunt antrenorul unei echipe de club, iar echipa națională are un selecționer în plină activitate.

Nu cred că există acest subiect în acest moment (n.r. revenirea sa la echipa națională) și nu mă pot hazarda nici măcar să intru într-o discuție ipotetică. Sunt antrenor sub contract și toată energia mea o pun în slujba echipei. (…)

Tot timpul am fost în legătură cu oameni din FRF, e firesc. Am rămas într-o relație foarte bună, a fost refuzul meu de a continua, bazat pe motive exclusiv personale.

Nu puteam să nu am încredere într-o echipă la care tocmai eu am contribuit cel mai mult la formarea ei. Și colegii dinaintea mea, Mirel și Cosmin, au lucrat, au promovat jucători, au muncit, nu au avut o finalitate în muncă, e adevărat. Am venit și eu cu elemente noi: viziunea mea, strategia mea, mediul pe care am vrut să îl construiesc, mentalitatea, munca tehnico-tactică, disciplina”, a spus Edi Iordănescu la Digisport.

