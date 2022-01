American Dream! Abia a împlinit 14 ani și a devenit oficial cel mai tânăr fotbalist profesionist din istorie

Axel Kei, un atacant în vârstă de 14 ani și 15 zile, a semnat un contract pe două sezoane cu Real Salt Lake, club din Major League Soccer, și a devenit astfel cel mai tânăr sportiv profesionist din soccer-ul american de top.

Născut pe 30 decembrie 2007 în Coasta de Fildeș dar convocat deja la naționalele de juniori ale SUA, Kei a depășit recordul de precocitate care-i aparținea lui Freddy Adu, ”noul Pele” care semna la 14 ani și 168 de zile un contract cu DC United.

Kei a debutat în octombrie, la doar 13 ani, pentru Real Monarchs, satelitul lui Real Salt Lake din USL Championship, divizia secundă a soccer-ului american.

14 years and 15 days old.

We've got the youngest Homegrown in @MLS history.