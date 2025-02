Giuseppe Rossi va avea parte de un meci de retragere spectaculos.



Alex Ferguson, Cassano și Batistuta au acceptat deja invitația

Italo-americanul va juca pentru ultima dată pe Stadio Artemio Franchi din Florența, pe 22 martie 2025. Printre cei care au anunțat că acceptă invitația sunt Sir Alex Ferguson, cel care l-a promovat la seniori pe atacant la Manchester United, dar și jucătorii Luca Toni, Antonio Cassano, Borja Valero, Sebastien Frey și Gabriel Omar Batistuta.



De asemenea, se așteaptă să se anunțe dacă alți mari fotbaliști vor avea calendarul liber în acea perioadă. Printre cei invitați sunt Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Christian Panucci, Daniele De Rossi, Gennaro Gattuso, Alessandro Del Piero, Giorgio Chiellini, Riccardo Montolivo, Leonardo Bonucci, Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gerard Pique, Alan Smith, Gabriel Heinze, Gary Neville, Tim Howard, Patrice Evra, Nemanja Vidic, Edwin van der Sar, Ole Gunnar Solskjaer, John O'Shea, Fernando Couto, Santi Cazorla, Gonzalo Rodriguez, Diego Lopez, Jon Dahl Tomasson, Robert Pires, Diego Godin, Joan Capdevila, Manuel Pasqual, Alberto Aquilani, Josip Ilicic, David Pizarro, Marcos Alonso, Federico Bernardeschi, Alberto Gilardino, Facundo Roncaglia, Miguel Veloso și Juan Cuadrado.



Rossi a pierdut trei turnee finale din cauza accidentărilor

Giuseppe Rossi (38 de ani) este născut la Teaneck, New Jersey (SUA) și s-a format la juniorii cluburilor Clifton Stallions, Parma și Manchester United. La nivel de seniori a evoluat pentru Manchester United (2004-2006), Newcastle United (2006 / împrumutat), Parma (2007 / împrumutat), Villarreal (2007-2013), Fiorentina (2013-2016), Levante (2016 / împrumutat), Celta Vigo (2017 / împrumutat), Genoa (2017-2018), Real Salt Lake (2020) și SPAL (2021-2023).



Are 30 de selecții și 7 goluri pentru Squadra Azzurra (2008-2014), cu care a participat la FIFA Confederations Cup (2009), dar a ratat prezența la CM 2010, Euro 2012 și CM 2014 din cauza accidentărilor. În palmares are Olympic Golden Boot (2008), Pallone d'Argento (2013-2014), Jimmy Murphy Young Player of the Year (2004-2005) și Denzil Haroun Reserve Team Player of the Year (2005-2006).



Foto - Getty Images