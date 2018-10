Echipa de prima liga care l-a pus pe Bob Marley pe tricouri. Care este explicatia

Clubul irlandez Bohemian FC si-a prezentat astazi noul echipament.

Clubul irlandez de prima divizie Bohemian FC si-a prezentat astazi noile tricouri destinate meciurilor din deplasare, cu chipul lui Bob Marley pe ele.

Irlandezii vor sa ii aduca astfel un omagiu artistului jamaican, decedat in anul 1981.

Astfel, jucatorii vor evolua intr-un tricou alb cu o dunga in culorile rosu-galben-verde - culorile miscarii Rastafari (miscare religioasa jamaicana) - si chipul lui Bob Marley.

Bob Marley a sustinut in 1980 un concert pe stadionul clubului Bohemian FC, Dalymount Park.

"Stadionul nostru a fost o parte importanta din istoria culturala si muzicala a Irlandei. De-a lungul anilor, aici au concertat Thin Lizzy, The Boomtown Rats, in anii '70, Bob Marley, Meatloaf si Black Sabbath, in anii '80, si Faith No More, Sonic Youth, Ice Cube si Red Hot Chili Peppers, in anii '90", este explicatia de pe site-ul oficial al clubului.

Noul tricoul scos deja la vanzare pe site-ul echipei cu 11 titluri de campioana a Irlandei in palmares s-a bucurat de succes si stocul s-a epuizat aproape in totalitate. Pretul unui tricou este de 49 de euro.