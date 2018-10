L-a dat pe DATORIE! Nu s-a stiut NIMIC pana acum: Becali a spus totul despre transferul lui Alibec

Becali nu a primit niciun ban in schimbul lui Denis Alibec!

Are o intelegere cu Ioan Niculae, conform careia Astra va da milionul promis doar la un an dupa transfer. Becali abia asteapta ca Alibec sa se transfere. Numai asa isi poate lua banii mai repede.

"Daca e adevarat ca Denis are oferte e foarte bine. Am o clauza in contract. Cand incaseaza banii, trebuie sa-mi dea si mie milionul. Trebuie sa-mi dea banii intr-un an, dar daca il vand inainte, o sa-mi dea banii inainte si eu asta vreau, sa-mi iau banii", a spus Alibec la PRO X.

Alibec l-a costat pe Becali 1,7 milioane acum doi ani, cand a fost adus de la Astra. Atacantul a avut o prima jumatate de sezon buna in tricoul ros-albastrilor, apoi nu i-a mai mers deloc bine. A fost lasat in vara sa plece inapoi la fosta campioana din Giurgiu.