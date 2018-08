Drama lui Eto'o la 36 de ani! A fost dat afara din Turcia. Ce s-a intamplat

Samuel Eto'o s-a despartit de Konyaspor, pentru care semnase pe doi ani si jumatate in luna ianuarie.

Decizia clubului a fost anuntata azi si i-a luat prin surprindere pe suporteri. Eto'o a fost unul dintre cei mai buni jucatori de la Konya in returul campionatului trecut si a contribuit decisiv la evitarea retrogradarii. Eto'o a marcat de 6 ori in 13 partide. Konya a terminat prima deasupra liniei de retrogradare, cu 3 puncte peste Osmanlispor.



Eto'o, 36 de ani, a mai jucat in prima liga din Turcia pentru Antalyaspor. Fost atacant la Real, Barca, Inter si Chelsea, Eto'o nu se gandeste inca la retragere.