Chiar dacă fosta sa echipă s-a salvat de la retrogradare în ultimul sezon, Dorin Rotariu și-a încheiat contractul, dar a continuat să se antreneze separat în Turcia.

Acum, fostul jucător de la Dinamo și FCSB este aproape de revenire. Iosif Rotariu, fostul mare internațional și unchiul lui Dorin, a dezvăluit că acesta are o ofertă din Turcia pe care este gata să o accepte în această perioadă.

Iosif Rotariu dezvăluie: Dorin Rotariu, aproape de revenirea în Turcia!

În Turcia, Dorin Rotariu a evoluat în ultimele două sezoane, atât în eșalonul secund, cât și în Superlig. Ankaragucu, Igdir FK și Eyupspor au fost echipele pentru care a evoluat fostul jucător de la Club Brugge sau AZ Alkmaar.

”Dorin este încă la Timișoara. Săptămâna viitoare pleacă în Turcia, unde se va antrena. Am înțeles că are o ofertă de acolo. Știu doar că are o ofertă din Turcia. Cred că săptămâna viitoare va pleca”, a spus Iosif Rotariu, potrivit iamsport.ro.

Crescut la Poli Timișoara, Dorin Rotariu a fost cumpărat de Dinamo când avea doar 17 ani, cu 1,1 milioane de euro. După debutul la naționala României și 30 de goluri marcate în 142 de meciuri pentru "câini", atacantul a fost vândut la Club Brugge cu 2,2 milioane de euro.

Rotariu a strâns doar 12 meciuri la Club Brugge, iar ulterior a mai avut experiențe la Mouscron, AZ Alkmaar, Astana, Ludogorets, FCSB, Ankaragucu, Igdir și Eyupspor.