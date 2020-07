Din fata calculatorului... in arestul politiei! Un baiat de 12 ani a fost ARESTAT pentru mesaje rasiste!

In timp ce fotbalistii din Premier League se implica in lupta impotriva rasismului, un baiat in varsta de 12 ani a ajuns in arest dupa ce a postat mesaje rasiste.

Politia din West Midlands a fost alertata cu privire la cateva mesaje pe care fotbalistul Wilfried Zaha le-a primit inainte de meciul cu Aston Villa. Jucatorul lui Crystal Palace a dezvaluit ca a fost victima unor mesaje abuzive, iar antrenorul sau a numit atacul drept un "abuz las si dispretuitor".

In urma cercetarilor, politistii au confirmat ca l-au identificat pe cel care a transmis mesaje rasiste catre Zaha. Este vorba despre un copil de 12 ani, care a fost dus in arest, oamenii legii anuntand ca rasismul nu va fi tolerat.

BREAKING: West Midlands Police have arrested a 12-year-old boy after racist messages were sent to Crystal Palace winger Wilfried Zaha ahead of Sunday's match against Aston Villa. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 12, 2020

Actiunile baiatului au starnit reactii in toata Anglia. Reprezentantii Premier League au declarat ca ceea ce a facut pustiul este inacceptabil.

"Acest comportament este complet inacceptabil, iar Premier League este alaturi de Wilfried Zaha in a se opune acestui lucru si a discriminarii sub orice forma. Vom continua sa sprijinim jucatorii, managerii, antrenorii si membrii familiei lor care primesc abuzuri discriminatorii grave online", au spus oficialii competitiei, potrivit BBC Sport.

Scandalul in care a fost implicat Zaha vine dupa ce in Anglia jucatorii s-au implicat foarte intens in lupta impotriva rasismului. Ei au ingenuncheat la fiecare meci de la reluarea competitiei, in sprijinul miscarii Black Lives Matter.