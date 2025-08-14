Dezvăluiri explozive: Donnarumma – Luis Enrique, culisele unei rupturi care a uimit Franța

Dezvăluiri explozive: Donnarumma – Luis Enrique, culisele unei rupturi care a uimit Franța
Amir Kiarash
Un goalkeeper de 26 de ani, cu care PSG a reușit un sezon istoric, e pe picior de plecare. Și, la câteva zile după publicarea acestei informații, s-a aflat și motivul din spatele unui „divorț“ neașteptat.

Gianluigi Donnarumma Luis Enrique PSG
Dacă a existat un grup restrâns de jucători, cu o contribuție mai mare la câștigarea Ligii Campionilor de către PSG, atunci Gianluigi Donnarumma (26 de ani) s-a aflat, în mod cert, printre ei.

Portarul italian a avut o contribuție determinantă la acest triumf după care PSG a tot „alergat“, începând din 2011, de când clubul a fost preluat de Qatar Sports Investment. Pe lângă acest aspect, mai vine unul. La ora actuală, Donnarumma e printre portarii cu cele mai bune cote din fotbalul mondial. Dovadă și faptul că valorează 40 de milioane de euro pe site-ul transfermarkt.com.

În acest context, apare o întrebare: de ce PSG e pe cale să-l vândă pe italian? Sport.ro a oferit, ieri, versiunea impresarului jucătorului. Chiar dacă a vorbit mult, Enzo Raiola a omis esențialul. Culisele acestei „rupturi“ tocmai au fost dezvăluite de presa internațională.

Luis Enrique a „fiert“ în tăcere

De când a ajuns, la Paris, în iulie 2023, antrenorul Luis Enrique (55 de ani) l-a protejat, în permanență, pe portarul său titular. La nivel declarativ doar! Pentru că apropiații tehnicianului, dar și mulți ziariști francezi au știut mereu că Luis Enrique „fierbe“ din cauza marelui defect al lui Donnarumma: inabilitatea sa de a avea un joc bun de picior, de a contribui la faza de construcție.

Carențele lui Donnarumma, la acest capitol, au și cauzat probleme repetate pentru PSG. Spre exemplu, în sezonul trecut, în meciul cu Le Havre, italianul a fost eliminat din cauza unei intrări violente, în afara careului. Și atunci, Luis Enrique a luat vina asupra sa - „Eu i-am cerut lui Gigio să joace sus, pentru a acoperi ultima treime. Eu sunt de vină pentru eliminarea sa“ -, dar această fază a fost încă o picătură care i-a umplut paharul răbdării.

Chevalier are fix ce îi lipsește lui Donnarumma: jocul de picior

Așa a și fost declanșat procesul prin care PSG a rezolvat transferul lui Lucas Chevalier, de la Lille, pentru 40 de milioane de euro. Internaționalul francez are fix ce îi lipsește lui Donnarumma: un joc bun de picior.

Practic, sosirea lui Chevalier i-a pecetluit soarta lui Donnarumma. Iar clubul, pentru a-i da de înțeles italianului că e timpul să plece, i-a pus în față un contract „de refuzat“. Concret, Gianluigi, al cărui acord cu PSG expiră în iunie 2026, ar fi vrut un venit stagional de 12 milioane de euro. Ce i-a oferit PSG? Un contract cu care ar fi câștigat maxim 10 milioane de euro.

Văzând transferul lui Chevalier, dar și pachetul salarial mult sub pretențiilor sale, Donnarumma a înțeles mesajul. Și a confirmat deja, pe Instagram, că va părăsi PSG. 

Donnarumma, spre Premier League

În acest moment, interesul comun al părților implicate în această poveste e ca Donnarumma să plece, în această vară. Italianul își dorește acest lucru, pentru a juca titular, în sezonul de dinaintea Mondialului din 2026. PSG, de asemenea, vrea să-l vândă pe Donnarumma, pentru că, în caz contrar, îl va pierde gratis, în iunie 2026.

Cea mai probabilă destinație pentru goalkeeper-ul de 1,96 de metri? Premier League. Aici, Manchester City, Chelsea și Manchester United sunt favorite, în această ordine, pentru a obține semnătura italianului în schimbul căruia PSG solicită 40 de milioane de euro.

