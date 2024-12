Ianis Hagi a amintit de Ilie Dumitrescu la Cupa Mondială din 1994! Fanii au reacționat imediat

România a atins mediocritatea în handbalul feminin: dovada că am făcut un European bun doar în viziunea noastră

Momentul seamănă cu unul pe care fanii fotbalului din România îl au în amintire și la peste 30 de ani de când s-a petrecut. În timpul loteriei loviturilor de departajare din sfertul România - Suedia de la Cupa Mondială din SUA, Thomas Ravelli, tot un nordic, a încercat să dejoace planurile lui Ilie Dumitrescu înainte ca atacantul naționalei să execute lovitura de la 11 metri.

Mister nu doar că a marcat, dar apoi s-a răzbunat pe portarul suedezilor cu o serie de înjurături pe care nu a uitat-o nici la trei decenii distanță:

"După ce am dat eu golul de la 11 metri, să vedeți ce i-am spus eu acestui băiat. Înainte de a executa, îmi făcea semne: «hai, vino, abia te aștept!». I-am răspuns, da, după ce am marcat. Am folosit cuvinte inferioare. A văzut toată țara ce i-am spus", își amintea actualul analist sportiv, într-o discuție cu Florin Prunea, la Digi Sport.