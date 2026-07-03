Spaimă după eliminarea de la Cupa Mondială: selecționerul a fugit în SUA din cauza amenințărilor cu moartea

Spaimă după eliminarea de la Cupa Mondială: selecționerul a fugit în SUA din cauza amenințărilor cu moartea Fotbal extern
SPORT.RO
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Hong Myung-bo, selecționerul Coreei de Sud, a fugit de urgență în SUA. Acesta se teme pentru viața sa, fiind vizat de amenințări cu moartea după eliminarea de la Cupa Mondială.

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Coreea de SudSUAHong Myung-boCupa Mondiala
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Potrivit publicației AS, antrenorul în vârstă de 57 de ani a fost surprins recent pe aeroport, vizibil afectat și încercând să treacă neobservat înainte de a se îmbarca într-un zbor spre Los Angeles. Decizia de a părăsi țara a fost luată pe fondul unei presiuni uriașe, securitatea sa fiind serios pusă în pericol.

Deși naționala sud-coreeană a debutat cu o victorie în fața Cehiei la turneul final, înfrângerile ulterioare contra Mexicului și Africii de Sud au dus la părăsirea competiției încă din faza grupelor. Înainte de a pleca spre Statele Unite, tehnicianul a negat informațiile apărute în spațiul public despre o presupusă relație tensionată cu vestiarul.

  • Myung coreea de sud
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Atmosferă ostilă și anchetă la nivel înalt

La sosirea echipei în Coreea de Sud în urmă cu două zile, delegația a avut parte de o primire extrem de dură. Fanii au scandat agresiv împotriva antrenorului, iar pe străzile din capitală au apărut numeroase afișe care îl contestau. Mai mult, anumiți patroni i-au interzis complet accesul lui Hong Myung-bo în localurile lor.

Tensiunea a depășit sfera sportivă și a ajuns pe masa guvernului. Președintele țării, Lee Jae Myung, a cerut Ministerului Culturii, Sportului și Turismului să identifice toate neregulile care au stat la baza eșecului selecționatei. În urma acestui parcurs dezamăgitor, atât președintele federației, cât și selecționerul și-au prezentat demisiile, iar Hong Myung-bo s-a văzut obligat să aleagă calea exilului pentru a se proteja.

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