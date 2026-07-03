Spaimă după eliminarea de la Cupa Mondială: selecționerul a fugit în SUA din cauza amenințărilor cu moartea

Potrivit publicației AS, antrenorul în vârstă de 57 de ani a fost surprins recent pe aeroport, vizibil afectat și încercând să treacă neobservat înainte de a se îmbarca într-un zbor spre Los Angeles. Decizia de a părăsi țara a fost luată pe fondul unei presiuni uriașe, securitatea sa fiind serios pusă în pericol.

Deși naționala sud-coreeană a debutat cu o victorie în fața Cehiei la turneul final, înfrângerile ulterioare contra Mexicului și Africii de Sud au dus la părăsirea competiției încă din faza grupelor. Înainte de a pleca spre Statele Unite, tehnicianul a negat informațiile apărute în spațiul public despre o presupusă relație tensionată cu vestiarul.