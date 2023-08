Fotbalistul român Alexandru Măţan a marcat pentru Columbus Crew, care echipa sa a ratat calificarea în optimile de finală ale Leagues Cup, competiţie care reuneşte cele mai bune echipe americane şi mexicane.

Columbus Crew a remizat cu Minnesota United, 3-3, dar oaspeţii s-au impus la loviturile de departajare cu scorul de 4-3.

Malte Amundsen (42), Alexandru Măţan (51) şi Christian Ramirez (83) au înscris pentru Columbus, iar Bongokuhle Hlongwane (17, 54) şi Hassani Dotson (90+1) au punctat pentru echipa din Minnesota.

La loviturile de departajare pentru Columbus Crew au transformat Cucho Hernandez, Christian Ramirez şi Alexandru Măţan, iar Kevin Molino, Steven Moreira şi Malte Amundsen au ratat. De la învingători au înscris din punctul cu var Emanuel Reynoso, Joseph Rosales, Michael Boxall şi Miguel Tapias, iar Mender Garcia şi Bongokuhle Hlongwane au ratat.

Măţan a jucat tot meciul la Columbus Crew.

No one was stopping this Alexandru Matan hit. ????#Crew96 x #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/sPBWnv0Hy6