Nebunie TOTALA in ultimul meci pentru Mitrita! Era 3-2 in prima repriza dupa o gafa MONUMENTALA a portarului! VIDEO

New York City FC a avut meci nebun contra celor de la Minnesota United in ultima etapa din Major League Soccer.

Minnesota United - New York City FC este un candidat serios la meciul weekendului! S-a terminat 3-3 dupa un thriller ce a avut nu mai putin de 5 goluri in primele 32 de minute! Alanso a deschis scorul pentru United in minutul 13, pentru ca Tajouri si Castellanos sa intoarca rezultatul intr-un interval de 2 minute! In minutul 20 era deja 2-2 dupa reusita lui Rodriguez!

In minutul 32 a venit o faza halucinanta - o pasa simpla spre portarul Sean Johnson a fost scapata de portarul lui New York City FC in propria poarta, desi primul adversar era la distanta mare!

Alex Mitrita a fost rezerva si a intrat la pauza pe teren. Intrarea lui a adus egalarea dupa pauza, Tajouri reusind dubla in minutul 64.