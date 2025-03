După 4 ani la Real Madrid e convins: "Am fost mai bun decât Zidane, Modric, Kroos și Xavi!"

La vârsta de 19 ani, James Rodriguez a fost adus în Europa de FC Porto, de la Banfield, pentru aproximativ 7 milioane de euro. În 2013 a urmat transferul la AS Monaco pentru 45 de milioane de euro, iar un an mai târziu, după ce a fost golgheterul Cupei Mondiale din 2014, a făcut pasul la Real Madrid pentru 75 de milioane de euro.

James Rodriguez se consideră superior lui Zidane, Modric, Kroos și Xavi în vârful carierei sale



La Real Madrid, unde a și purtat tricoul cu numărul 10, James a jucat în perioada 2014-2017, au urmat doi ani de împrumut la Bayern Munchen, iar apoi un ultim sezon modest în tricoul blanco. Columbianul a marcat 37 de goluri în 125 de partide și a cucerit 9 trofee, printre care două Ligi ale Campionilor.



Ajuns la aproape 34 de ani, James Rodriguez a acordat un interviu în presa din Spania în care a vorbit despre perioada petrecută la Real Madrid și a fost rugat să se compare cu fotbaliști legendari ai formației de pe Santiago Bernabeu.



"Zidane a fost foarte bun. În cel mai bun moment al carierei sale a cucerit și Cupa Mondială, dar îl aleg pe James. În cea mai bună perioadă a carierei mele cred că am fost peste Zidane", a spus James Rodriguez, la emisiunea El Chiringuito.



Columbianul a fost rugat ulterior să se compare și cu alți mijlocași de top care joacă sau au jucat în campionatul Spaniei, precum Luka Modric, Toni Kroos sau Xavi Hernandez. James a oferit același răspuns de fiecare dată, considerând că în vârful carierei sale a fost superior celor amintiți.

James Rodriguez: "Zidane miza în meciurile importante Kroos, Casemiro și Modric"



James Rodriguez a avut ocazia de a fi antrenat la Real Madrid chiar de Zinedine Zidane. Fostul mare fotbalist francez a avut două mandate de succes ca antrenor: ianuarie 2016 - iunie 2018 și martie 2019 - iunie 2021. De atunci, Zizou nu a mai preluat altă echipă.



"Zidane a fost mereu idolul meu. Uneori se antrena alături de noi și demonstra că are mai multă calitate. Nu am avut nicio problemă cu el și nu am fost supărat, chiar dacă oamenii spuneau asta. Aveam o echipă grozavă în care eu nu mă potriveam.



Am jucat sub comanda lui Zidane, dar în meciurile importante miza pe Kroos, Casemiro și Modric și e de înțeles", a mai spus James Rodriguez.