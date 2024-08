James Rodriguez și-a dat acordul! Va fi coleg cu un român

Cotat la cinci milioane de euro de site-urile de specialitate, James Rodriguez a fost legitimat la Sao Paulo în perioada iulie 2023 - august 2024, timp în care a bifat 22 de apariții, două goluri și patru assist-uri.

Duminică seară, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că James Rodriguez a ajuns la un acord verbal cu Rayo Vallecano.

Italianul a mai mărturisit și faptul că James Rodriguez urmează să semneze un contract pe un an cu posibilitatea prelungirii pe încă un sezon.

La Rayo Vallecano, James Rodriguez va fi coleg cu Andrei Rațiu, internaționalul român care a făcut o figură frumoasă alături de prima reprezentativă la Campionatul European din 2024.

