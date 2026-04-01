Squadra Azzurra nu a mai fost prezentă la un turneu final de Cupă Mondială din 2014, de atunci ratând trei calificări la rând, în 2018, 2022 și 2026.

Un jurnalist italian l-a menționat pe Dennis Man după ce Italia a ratat calificarea la Mondial

Italia a jucat în luna martie barajul de calificare la Cupa Mondială din vară, însă, după ce a trecut în primul meci de Irlanda de Nord, scor 2-0, Squadra Azzurra a pierdut la Zenica în fața Bosniei la loviturile de departajare, scor 1-1 (1-4 d.l.d.).

Vestea i-a revoltat pe italieni, care cer schimbări urgente în staff-ul tehnic al naționalei, dar și la nivel de federație. De altfel, jurnaliștii italieni susțin că nici jucătorii nu mai au calitatea necesară de a merge la un turneu final.

Antonio Belloni, un jurnalist italian care colaborează cu publicații de top, s-a arătat revoltat că Esmir Bajraktarevic, care este doar rezerva lui Dennis Man la PSV Eindhoven, a părut de neoprit în atacul Bosniei.

”Portretul mediocrității noastre este că Bajraktarevic, rezervă a lui Dennis Man la PSV, astăzi a părut un extraterestru. Dacă l-ai pune la noi, ar deveni liderul ofensiv care gestionează toate mingile în situații de izolare pe flanc.

Iar motivul este foarte simplu: este un tip de jucător care în fotbalul nostru nu există. La fel și Alajbegovic. Dacă excludem Como și pe Yildiz, în Serie A, pentru a vedea 2–3 driblinguri într-un meci trebuie să aduni zece etape de campionat”, a scris jurnalistul italian Antonio Belloni.