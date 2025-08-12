Dennis Man a ajuns la Eindhoven! Ce număr va purta la PSV

Dennis Man a ajuns la Eindhoven! Ce număr va purta la PSV Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dennis Man a plecat de la Parma și urmează să fie prezentat la noua sa echipă, PSV Eindhoven, campioana ultimelor două ediții din Eredivisie.

TAGS:
Dennis ManParmaPSV Eindhoven
Din articol

În schimbul internaționalului român, olandezii au pus la bătaie nouă milioane de euro, adică o sumă mai mică față de cea investită de Parma în urmă cu patru ani și jumătate pentru transferul lui Man de la FCSB.

Dennis Man a ajuns deja la Eindhoven

Lucrurile au intrat deja în linie dreaptă, iar Man a ajuns la Eindhoven pentru vizita medicală, urmând ca anunțul oficial al transferului să apară cât de curând.

După ce Parma a publicat un videoclip de ”adio” pentru Dennis Man, cu cele mai frumoase reușite ale sale în tricoul ”cruciaților”, pe care italienii l-au șters ulterior, pe internet au apărut și câteva imagini cu românul la sediul lui PSV.

Potrivit informațiilor apărute deja în mediul online, Man ar urma să poarte numărul 27 la campioana Olandei, adicâ vârsta pe care o va împlini peste două săptămâni.

Planul lui PSV Eindhoven cu Dennis Man

Peter Bosz, antrenorul lui PSV, este adeptul rotației, iar De Telegraaf scrie că tehnicianul și l-a dorit pe Dennis Man pentru a avea o variantă suplimentară în flancuri. Pe lângă campionat și cupă, trupa din Eindhoven va evolua și în faza principală din Champions League.

"Peter Bosz consideră că e important să aibă dubluri solide în benzi, având în vedere ce intensitate solicită de la extreme, atât ofensiv, cât și defensiv.

Pe hârtie, PSV are acum patru extreme: Ruben van Bommel, Ivan Perisic, Couhaib Driouech și Esmir Bajraktarevic, însă ultimul este un tânăr care trebuie să se mai dezvolte atât fizic, cât și mental", scrie de Telegraaf.

În cazul în care transferul lui Man se va oficializa la începutul acestei săptămâni, internaționalul român ar putea debuta la PSV Eindhoven în duelul cu Twente din weekend (duminică, ora 15:30, runda a doua din Eredivisie).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură
O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură
ARTICOLE PE SUBIECT
Chivu insistă pentru un star de 35 de milioane de euro! Inter &icirc;l vrea gratis pe fundașul plecat de la Manchester United
Chivu insistă pentru un star de 35 de milioane de euro! Inter îl vrea gratis pe fundașul plecat de la Manchester United
ULTIMELE STIRI
Laszlo Balint anunță transferuri după egalul cu Rapid: Mai avem nevoie de 2-3 jucători
Laszlo Balint anunță transferuri după egalul cu Rapid: "Mai avem nevoie de 2-3 jucători"
Nota primită de Ianis Stoica la debutul cu gol pentru Estrela Amadora după 60 de secunde
Nota primită de Ianis Stoica la debutul cu gol pentru Estrela Amadora după 60 de secunde
Un fotbalist din Superliga &icirc;l &icirc;nc&acirc;ntă pe Panduru: &bdquo;De mult n-am mai văzut așa fentă!&rdquo;
Un fotbalist din Superliga îl încântă pe Panduru: „De mult n-am mai văzut așa fentă!”
Isner, jucătorul care a dat cea mai rapidă servă din istoria tenisului, a ajuns subiect de glumă. Ce a spus despre ruși și bieloruși
Isner, jucătorul care a dat cea mai rapidă servă din istoria tenisului, a ajuns subiect de glumă. Ce a spus despre ruși și bieloruși
Loterie la deschiderea Premier League: de c&acirc;te ori s-a &icirc;nt&acirc;mplat ca echipa campioană să piardă meciul din prima etapă
Loterie la deschiderea Premier League: de câte ori s-a întâmplat ca echipa campioană să piardă meciul din prima etapă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fotbalist rom&acirc;n, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept

Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"

&rdquo;E cu mintea &icirc;n altă parte!&rdquo; Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

”E cu mintea în altă parte!” Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

Portarul Sloboziei a spus ce va face cu prima c&acirc;știgată după meciul cu FCSB

Portarul Sloboziei a spus ce va face cu prima câștigată după meciul cu FCSB

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League ( exclusiv pe VOYO)

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League ( exclusiv pe VOYO)

CITESTE SI
Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

stirileprotv Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Un restaurant din Italia cere bani &icirc;n plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. &rdquo;Trist și rușinos&rdquo;

stirileprotv Un restaurant din Italia cere bani în plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. ”Trist și rușinos”

Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă &icirc;n Kazahstan. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n timpul concertului. &bdquo;Mă g&acirc;dila&rdquo;. VIDEO

stirileprotv Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă în Kazahstan. Ce i s-a întâmplat în timpul concertului. „Mă gâdila”. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!