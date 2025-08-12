Dennis Man a ajuns la Eindhoven! Ce număr va purta la PSV

În schimbul internaționalului român, olandezii au pus la bătaie nouă milioane de euro, adică o sumă mai mică față de cea investită de Parma în urmă cu patru ani și jumătate pentru transferul lui Man de la FCSB.
Dennis Man a ajuns deja la Eindhoven
Lucrurile au intrat deja în linie dreaptă, iar Man a ajuns la Eindhoven pentru vizita medicală, urmând ca anunțul oficial al transferului să apară cât de curând.
După ce Parma a publicat un videoclip de ”adio” pentru Dennis Man, cu cele mai frumoase reușite ale sale în tricoul ”cruciaților”, pe care italienii l-au șters ulterior, pe internet au apărut și câteva imagini cu românul la sediul lui PSV.
Potrivit informațiilor apărute deja în mediul online, Man ar urma să poarte numărul 27 la campioana Olandei, adicâ vârsta pe care o va împlini peste două săptămâni.
Planul lui PSV Eindhoven cu Dennis Man
Peter Bosz, antrenorul lui PSV, este adeptul rotației, iar De Telegraaf scrie că tehnicianul și l-a dorit pe Dennis Man pentru a avea o variantă suplimentară în flancuri. Pe lângă campionat și cupă, trupa din Eindhoven va evolua și în faza principală din Champions League.
"Peter Bosz consideră că e important să aibă dubluri solide în benzi, având în vedere ce intensitate solicită de la extreme, atât ofensiv, cât și defensiv.
Pe hârtie, PSV are acum patru extreme: Ruben van Bommel, Ivan Perisic, Couhaib Driouech și Esmir Bajraktarevic, însă ultimul este un tânăr care trebuie să se mai dezvolte atât fizic, cât și mental", scrie de Telegraaf.
În cazul în care transferul lui Man se va oficializa la începutul acestei săptămâni, internaționalul român ar putea debuta la PSV Eindhoven în duelul cu Twente din weekend (duminică, ora 15:30, runda a doua din Eredivisie).