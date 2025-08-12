Dennis Man a ajuns la Eindhoven! Ce număr va purta la PSV

În schimbul internaționalului român, olandezii au pus la bătaie nouă milioane de euro, adică o sumă mai mică față de cea investită de Parma în urmă cu patru ani și jumătate pentru transferul lui Man de la FCSB.



Dennis Man a ajuns deja la Eindhoven



Lucrurile au intrat deja în linie dreaptă, iar Man a ajuns la Eindhoven pentru vizita medicală, urmând ca anunțul oficial al transferului să apară cât de curând.



După ce Parma a publicat un videoclip de ”adio” pentru Dennis Man, cu cele mai frumoase reușite ale sale în tricoul ”cruciaților”, pe care italienii l-au șters ulterior, pe internet au apărut și câteva imagini cu românul la sediul lui PSV.



Potrivit informațiilor apărute deja în mediul online, Man ar urma să poarte numărul 27 la campioana Olandei, adicâ vârsta pe care o va împlini peste două săptămâni.

