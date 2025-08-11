OFICIAL Parma i-a anunțat plecarea lui Dennis Man, apoi și-a dat seama că e prea devreme! Mesajul ”Cruciaților”

Parma i-a anunțat plecarea lui Dennis Man, apoi și-a dat seama că e prea devreme! Mesajul "Cruciaților"
Dennis Man a bătut palma cu PSV Eindhoven și va semna contractul cu gruparea din Eredivisie după ce va efectua vizita medicală programată în cursul zilei de luni.

În acest timp, Parma a pregătit deja videoclipul și un mesaj prin care să își ia rămas bun de la internaționalul român.

Parma și-a luat rămas bun de la Dennis Man

”Cruciații” au făcut o compilație cu cele mai frumoase goluri ale lui Man și au scris un mesaj emoționant pentru fotbalistul român.

De la prima atingere până la lovitura finală: magie pură din partea lui Dennis Man. Retrăiește golul său memorabil în culorile noastre, un moment care i-a făcut pe fanii noștri să erupă și care va rămâne mereu viu în memoria noastră”, a scris Parma în descrierea videoclipului.

Videoclipul a fost încărcat pe canalul oficial de Youtube al Parmei, însă, ulterior, a fost trecut la ”Unlisted”, având în vedere că transferul românului la PSV nu a fost încă oficializat.

  • 10 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Man, conform Transfermarkt.

Pentru transferul lui Man au fost vehiculate mai multe sume, care au variat de la 7,5 milione de euro până la 9 milioane de euro. Se pare că mutarea se va realiza pentru 9 milioanee de euro, iar internaționalul român va semna un contract valabil până în 2029.

