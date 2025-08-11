În acest timp, Parma a pregătit deja videoclipul și un mesaj prin care să își ia rămas bun de la internaționalul român.

Parma și-a luat rămas bun de la Dennis Man

”Cruciații” au făcut o compilație cu cele mai frumoase goluri ale lui Man și au scris un mesaj emoționant pentru fotbalistul român.

”De la prima atingere până la lovitura finală: magie pură din partea lui Dennis Man. Retrăiește golul său memorabil în culorile noastre, un moment care i-a făcut pe fanii noștri să erupă și care va rămâne mereu viu în memoria noastră”, a scris Parma în descrierea videoclipului.

Videoclipul a fost încărcat pe canalul oficial de Youtube al Parmei, însă, ulterior, a fost trecut la ”Unlisted”, având în vedere că transferul românului la PSV nu a fost încă oficializat.