Chivu insistă pentru un star de 35 de milioane de euro! Inter îl vrea gratis pe fundașul plecat de la Manchester United

Victor Lindelof, fundașul suedez, pentru care Manchester United a plătit în trecut 35 de milioane de euro, este acum liber de contract și poate ajunge la costuri zero în Serie A.
După un sezon 2024/2025 pe care vor să-l răzbune, șefii lui Inter sunt gata să-i îndeplinească dorințele noului antrenor, Cristi Chivu, pentru a construi o echipă capabilă să se lupte pentru trofee pe toate fronturile. Unul dintre posturile considerate deficitare este cel de fundaș central, iar ținta principală a devenit un jucător cu o experiență vastă în Premier League.
Lindelof, varianta ideală pentru Chivu
Potrivit sportevai.it, Victor Lindelof (31 de ani) este alesul pentru a întări defensiva lui Inter. Suedezul, care a petrecut ani buni pe Old Trafford după ce Manchester United l-a transferat de la Benfica pentru suma considerabilă de 35 de milioane de euro, este acum liber de contract. Acest detaliu îl face o țintă extrem de atractivă pentru directorul sportiv Piero Ausilio, care a demarat deja discuțiile cu anturajul jucătorului.
Mutarea depinde însă de o condiție esențială: plecarea veteranului Francesco Acerbi. Doar în cazul în care Inter se va despărți de fundașul italian, aducerea lui Lindelof va fi realizată.
Jucătorul suedez și-ar fi dat deja acordul pentru un transfer pe "Giuseppe Meazza" și așteaptă acum decizia finală a clubului. Cristi Chivu vede în el soluția perfectă pentru a aduce calitate și siguranță într-un compartiment defensiv care are nevoie de alternative viabile pe parcursul unui sezon lung și solicitant.