Chivu insistă pentru un star de 35 de milioane de euro! Inter îl vrea gratis pe fundașul plecat de la Manchester United

După un sezon 2024/2025 pe care vor să-l răzbune, șefii lui Inter sunt gata să-i îndeplinească dorințele noului antrenor, Cristi Chivu, pentru a construi o echipă capabilă să se lupte pentru trofee pe toate fronturile. Unul dintre posturile considerate deficitare este cel de fundaș central, iar ținta principală a devenit un jucător cu o experiență vastă în Premier League.

Victor Lindelof , fundașul suedez, pentru care Manchester United a plătit în trecut 35 de milioane de euro, este acum liber de contract și poate ajunge la costuri zero în Serie A.

Lindelof, varianta ideală pentru Chivu

Potrivit sportevai.it, Victor Lindelof (31 de ani) este alesul pentru a întări defensiva lui Inter. Suedezul, care a petrecut ani buni pe Old Trafford după ce Manchester United l-a transferat de la Benfica pentru suma considerabilă de 35 de milioane de euro, este acum liber de contract. Acest detaliu îl face o țintă extrem de atractivă pentru directorul sportiv Piero Ausilio, care a demarat deja discuțiile cu anturajul jucătorului.



Mutarea depinde însă de o condiție esențială: plecarea veteranului Francesco Acerbi. Doar în cazul în care Inter se va despărți de fundașul italian, aducerea lui Lindelof va fi realizată.



Jucătorul suedez și-ar fi dat deja acordul pentru un transfer pe "Giuseppe Meazza" și așteaptă acum decizia finală a clubului. Cristi Chivu vede în el soluția perfectă pentru a aduce calitate și siguranță într-un compartiment defensiv care are nevoie de alternative viabile pe parcursul unui sezon lung și solicitant.

