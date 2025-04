Zmeu, care a petrecut inclusiv două sezoane în România ca preparator fizic, la Poli Iași (2017-2019), e tentat ca din vară să revină în Superliga. Cu formația din Copou a prins un sezon istoric, 2018/2019, cel în care moldovenii s-au calificat în play-off sub comanda antrenorului Flavius Stoican.

"Armenia mi-a oferit foarte multe din toate punctele de vedere, mai ales pe plan profesional. Am câștigat aici un campionat, două Supercupe si o Cupă. Sunt foarte mulțumit de întreaga perioadă petrecută aici. Am întâlnit oameni deosebiți cu care ne-am înțeles din prima. Mai avem două luni până la sfârșitul acestui sezon și vom încerca să facem tot posibilul ca să ne îndeplinim obiectivele și să demonstrăm încă o dată ca Ararat Armenia este o echipa ambițioasă si mereu dornică de performanță.



Deocamdată nu am semnat prelungirea contractului, deși deja clubul mi-a făcut o ofertă. Totuși, cred că ar fi bine să fac o schimbare, iar gândurile mă duc spre campionatul românesc.



Am mai lucrat acolo împreună cu Flavius Stoican, la Politehnica Iași. A fost ceva spectaculos când am intrat în play-off și ne-am bătut cu cele mai bune echipe din Liga 1.



Sper sa mai am ocazia sa activez in campionatul României pentru ca e un campionat în mare creștere, cu fotbaliști de calitate si desigur cu antrenori ambițioși. Acestea sunt gândurile mele acum, dar desigur că rămân concentrat la ce am de făcut aici, în Armenia", spune Denis Zmeu, pentru Sport.ro.

Zmeu face parte din staff-ul antrenorului Vardar Minasyan la Ararat Armenia. Alături de el a cucerit și titlul de campion al Armeniei în sezonul 2019/2020.