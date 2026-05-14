Rapid s-a prăbușit în play-off, înregistrând nu mai puțin de 6 eșecuri în cele 8 etape de până acum. Giuleștenii au căzut pe locul 5 și au șanse foarte mici de a mai prinde poziția a patra pentru a disputa barajul de Conference League.

Costel Gâlcă, mesaj dur pentru conducerea de la Rapid: "Le-am spus și știau destul de clar. Nu au luat nicio decizie"

Într-o săptămână în care președintele Victor Angelescu s-a declarat "dezamăgit" de Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid a venit cu o replică. Înaintea meciului cu FC Argeș, tehnicianul a susținut că, pe parcursul sezonului, a avertizat în privința mai multor nereguli din cadrul clubului, însă conducerea nu a intervenit.

"Eu sunt dezamăgit de tot ce s-a întâmplat! Eu am spus lucruri. Nu le-am spus la conferința de presă, dar în ședințe le-am spus și le știau destul de clar. Trebuia să luăm niște decizii, iar în funcție de asta să pot gestiona mai bine niște situații. Nu s-au luat!

Nu e vorba de jucători. E vorba de ceea ce s-a făcut până acum. Dacă vrei să te bați la cupe europene și campionat, trebuie să iei măsuri! Indiferent că e la început, pe parcurs sau la sfârșit. Și nu s-au luat!", a spus Costel Gâlcă, vizibil iritat de ultima declarație a lui Victor Angelescu.

Costel Gâlcă: "De ce atât de multe accidentări? Clubul știe foarte bine, dar s-a luat decizia să continuăm așa"

Pentru a mai prinde barajul de Conference League, Rapid trebuie să câștige ambele meciuri rămase, cu FC Argeș și Universitatea Craiova, iar Dinamo, acum pe locul 4, să obțină cel mult un punct din duelurile cu CFR Cluj și U Cluj.â

Gâlcă s-a plâns de numeroasele accidentări de la Rapid și a explicat că avertizase în privința acestei probleme, însă, din nou, conducerea nu a luat măsurile pe care le-a cerut.

"Pentru noi e important acest meci. N-am câștigat de multe etape, nu am arătat bine, iar la Cluj, în ultimul meci, nu am putut să șutăm pe spațiul porții. Dacă vom putea lua toate cele 3 puncte cu FC Argeș, ar fi o ocazie de a prinde mult mai multă încredere, cu toate că nu terminăm campionatul cum ne așteptam.

Contează să demonstrăm că putem câștiga, chiar dacă avem șanse foarte mici. Adevărul e că n-am arătat foarte bine în play-off, așa că nu rămâne decât să ne gândim să câștigăm acest meci și următorul, dacă se poate.

Le-am spus mereu jucătorilor că îmi doresc să intre cu atitudine la fiecare meci și să câștigăm, dar nu este ușor. Mulți jucători care puteau să fie titulari nu sunt. Am avut foarte multe accidentări. De ce această situație? V-am spus că vine de dinainte. Clubul le știe foarte bine. Eu le-am spus de multe ori, inclusiv anul trecut. Dacă s-a luat decizia să continuăm așa, e foarte greu și atunci acesta este rezultatul", a mai spus Gâlcă.