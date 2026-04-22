Decizia neașteptată luată de Cristi Chivu după calificarea în finala Coppa Italia

Echipa antrenată de Cesc Fabregas a deschis scorul în minutul 32 prin Butarina, iar Da Cunha a dublat avantajul lui Como în minutul 48.

A urmat apoi o revenire fantastică a echipei lui Cristi Chivu. Hakan Calhanoglu a redus din diferență în minutul 69 și tot el a restabilit egalitatea cu un gol marcat în minutul 86. Sucic, fotbalistul trimis în teren de Cristi Chivu în minutul 60, care contribuise deja cu assist-uri la golurile lui Calhanoglu, a înscris golul calificării în minutul 89.

În finala Cupei Italiei, Inter Milano se va duela cu câștigătoarea ”dublei” Atalanta - Lazio. În tur, cele două formații au remizat, scor 2-2.

Italienii au dezvăluit decizia luată de Cristi Chivu după succesul din Coppa Italia. Deși pe Inter o așteaptă o deplasare la Torino și poate deveni campioana Italiei, Chivu a decis să le dea elevilor săi două zile libere.

TuttoMercatoWeb susține că nerazzurrii lui Chivu vor reveni la antrenamente abia vineri pentru a pregăti meciul cu Torino programat duminică seară.

