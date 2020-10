A invins Barcelona! Un baschetablist roman din Spania a reusit un rezultat istoric

Emanuel Cate si UCAM Murcia au invins Barcelona in ultima etapa de campionat.

UCAM Murcia, cu romanul Emanuel Cate pe teren, a invins pe Barcelona, vicecampioana Spaniei si superputerea baschetului european, scor 77-73. Victoria este cu atat mai meritorie cu cat catalanii au fost condusi pe toata durata meciului, desi au folosit intensiv vedetele Mirotici, Higgins, Davies, Abrines, Kalathes, Kurici, Oriola, Hanga, Smits si Heurtel. Cate a inceput meciul ca rezerva, dar a evoluat 16 minute, reusind sa marcheze 6 puncte si sa aiba 5 recuperari. In acest moment, clasamentul in Liga ACB este condus de Real Madrid (14p/7m), urmata de Tenerife (12p/6m), Barcelona (10p/7m) si Baskonia (10p/8m), in timp ce Murcia ocupa pozitia a zecea din 19 competitoare (8p/7m).

Emanuel Cate (23 ani) este nascut la Bucuresti si a inceput sa practice baschetul in 2009, jucand in Romania pentru echipele de juniori ACS Baller, Dinamo-CSS 6 si ACS Dan Dacian. Remarcat la CE U16 de la Sarajevo, el a primit o oferta de a merge in Spania si a trecut testele de joc la Real Madrid, fiind transferat in 2013. Aici a fost coleg cu slovenul Luka Doncici (Dallas Mavericks), actuala vedeta din NBA, si a ocupat locul secund la cel mai puternic turneu de juniori din Europa, Nike International Junior Tournament. In sezonul 2014-2015, Cate a realizat un sezon perfect, castigand titlul Spaniei cu Real Madrid, Torneo de de L'Hospitalet si Adidas NGT, varianta Euroligii la juniori, intr-o finala epica impotriva echipei Steaua Rosie Belgrad.

Ulterior, el a fost imprumutat la Real Betis Sevilla (2015-2017) si a fost transferat la Club Basquet Prat (2017-2018). Din 2018, romanul evolueaza la UCAM Murcia, unde este coleg cu Jordan Davis, Sadiel Rojas, Conner Frankamp, David DiLeo, DJ Strawberry, Augusto Lima, Alex Antetokounmpo sau Nemanja Radonici. El are 2.06 cm inaltime, joaca pe postul de centru si face parte din nationala de seniori a Romaniei. In Spania mai evolueaza Alexandru Olah (CB Breogan), in liga secunda.