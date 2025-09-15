NEWS ALERT De nicăieri! Campionul mondial cu Franța din 2018 s-a retras la doar 31 de ani

De nicăieri! Campionul mondial cu Franța din 2018 s-a retras la doar 31 de ani Fotbal extern
Fostul campion mondial cu Franța în 2018 și-a anunțat retragerea din fotbal la 31 de ani.

Samuel Umtiticupa mondiala din 2018Franta
Fostul fundaș al Barcelonei și campion mondial cu Franța în 2018, Samuel Umtiti, a anunțat retragerea din fotbal la 31 de ani. Cariera sa a fost puternic afectată de accidentări, iar în ultimii ani nu a mai reușit să atingă nivelul de odinioară.

Umtiti a evoluat ultima dată la Lille, în Ligue 1, unde a strâns doar 13 partide în două sezoane. Problemele cronice la cartilajul genunchiului i-au limitat drastic jocul și l-au împiedicat să revină la forma care l-a consacrat.

Umtiti s-a retras la doar 31 de ani

Internaționalul francez a jucat 31 de meciuri pentru naționala Franței, fiind un pilon în defensivă alături de Raphael Varane la Cupa Mondială din 2018. Umtiti a marcat golul decisiv din semifinala cu Belgia, contribuind decisiv la titlul mondial câștigat de „Les Bleus”.

  • Umtiti sărbătorind triumful din WC 2018

La FC Barcelona, între 2016 și 2023, Umtiti a adunat 133 de partide și a câștigat șapte trofee majore, inclusiv două titluri consecutive în La Liga.

În 2017-2018, durerile de genunchi au început să-i afecteze jocul, însă a ales să nu se opereze și a continuat să joace, ajutând echipa catalană să cucerească campionatul înainte de succesul cu Franța.

