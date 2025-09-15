Fostul fundaș al Barcelonei și campion mondial cu Franța în 2018, Samuel Umtiti, a anunțat retragerea din fotbal la 31 de ani. Cariera sa a fost puternic afectată de accidentări, iar în ultimii ani nu a mai reușit să atingă nivelul de odinioară.

Umtiti a evoluat ultima dată la Lille, în Ligue 1, unde a strâns doar 13 partide în două sezoane. Problemele cronice la cartilajul genunchiului i-au limitat drastic jocul și l-au împiedicat să revină la forma care l-a consacrat.

Umtiti s-a retras la doar 31 de ani

Internaționalul francez a jucat 31 de meciuri pentru naționala Franței, fiind un pilon în defensivă alături de Raphael Varane la Cupa Mondială din 2018. Umtiti a marcat golul decisiv din semifinala cu Belgia, contribuind decisiv la titlul mondial câștigat de „Les Bleus”.

