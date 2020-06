David Silva, curtat de bogatii fotbalului! Ce oferta de MILIOANE a primit fostul campion mondial

Mijlocasul lui Manchester City isi va lua ramas bun de la "cetateni" la finalul acestui sezon.

Spaniolul in varsta de 34 de ani nu duce, insa, lipsa de oferte. S-a vorbit despre intoarcerea lui in Spania, dar si despre transferul in MLS.

Cea mai recenta oferta pe care a primit-o fostul campion mondial vine tocmai din Qatar. Al Duhail, echipa la care evolueaza Mario Mandzukic si Mehdi Benatia, este dispusa sa ii dea un salariu imens pentru a-l convinge sa se mute in tara gazda a Campionatului Mondial din 2022.

Aceasta mutare ar aduce un capital important de imagine Qatarului.

Dupa 10 ani la Manchester City, David Silva este pregatit sa isi aleaga o noua destinatie, avand in vedere ca la finalul sezonul ii expira contractul. Spaniolul a debutat la Valencia, de unde a fost imprumutat la Eibar si Celta inainte de a fi transferat de City, in 2010, contra sumei de 29 de milioane de euro.

Pe City of Manchester Stadium, Silva a cucerit 4 titluri, 5 Cupe ale Ligii Angliei, 2 Supercupe ale Angliei si 2 Cupe ale Angliei. El a aparut in tricoul "cetatenilor" de 424 de ori, reusind 74 de goluri si 137 de assist-uri.