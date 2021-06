Daniella Semaan, sotia lui Cesc Fabregas, mai in varsta cu 12 ani, este numita ”Queen of the Wags”

De origine libaneza, mama a cinci copii, Daniella Semaan este casatorita cu starul ex-Chelsea Cesc Fabregas.

Daniella nu numai ca face parte din clubul select al iubitelor si sotiilor celor mai bine titrati fotbalisti, dar a fost supranumita ”Queen of the Wags” (Regina iubitelor de fotbalisti).

Daniella si Fabregas au avut o relatie de sapte ani inainte ca acesta sa o ceara in casatorie, in 2017, chiar daca intre ei este o diferenta de varsta de 12 ani.

Daniella Semaan are 46 de ani, in timp ce Fabregas are 34 de ani.

Cuplul are impreună trei copii, Lea, Capri si Leonardo. Daniella mai are doi copii dintr-o relatie anterioara, cu Elie Taktouk, pe nume Maria si Joseph.

Daniella si Cesc s-au cunoscut in restaurantul japonez Nozomi, din zona exclusivista a Londrei Knightsbridge. Conform spuselor ei, aceasta l-a abordat pe fotbalist pentru a-i cere un autograf pentru fiul ei pasionat de fotbal, Joseph. La final, cei doi au facut schimb de numere de telefon.

Cu toate acestea, printre iubitele de fotbalisti circula alta poveste si anume: Daniella a venit la masa lui Cesc, i-a lasat un bilet pe care scrisese numarul ei de telefon, apoi a plecat discret.

Conform omului de afaceri milionar Taktouk, la acea vreme, ei inca erau casatoriti, iar Cesc si Daniella au avut o relatie intima ilicita.

Foto: Instagram, Profimediaimages.ro





