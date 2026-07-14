Kylian Mbappe a intrat în istoria Franței după semifinala cu Spania

Kylian Mbappe a intrat în istoria Franței după semifinala cu Spania CM 2026
SPORT.RO
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Kylian Mbappe (27 de ani) continuă să doboare record după record în tricoul naționalei Franței.

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Din articol

Atacantul lui Real Madrid a fost titular în semifinala Cupei Mondiale 2026 împotriva Spaniei, disputată marți seară, și a bifat o performanță fără precedent în istoria reprezentativei „Les Bleus”.

Mbappe, lider absolut în istoria Franței la Cupa Mondială

Meciul cu Spania a fost al 21-lea disputat de Kylian Mbappe la un turneu final al Cupei Mondiale, suficient pentru a deveni fotbalistul francez cu cele mai multe apariții în istoria competiției.

Starul lui Real Madrid l-a depășit astfel pe fostul căpitan al Franței, Hugo Lloris, care a încheiat cariera cu 20 de meciuri la Campionatul Mondial.

Atacantul francez a înscris opt goluri și a oferit trei pase decisive la ediția actuală, fiind lider la capitolul contribuții decisive la turneul final.

Kylian Mbappe a devenit deja și cel mai bun marcator din istoria naționalei Franței. În cele 104 selecții pentru reprezentativa pregătită de Didier Deschamps, atacantul a înscris 64 de goluri.

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