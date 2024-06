După transferul lui Radu Drăgușin, o nouă mutare pe axa Genoa - Tottenham va avea loc: ”Negociază”

Genoa a încheiat pe locul 11 sezonul în Serie A cu 49 de puncte. După 38 de etape desfășurate în campionat, clubul a înregistrat 12 victorii, 13 rezultate de egalitate și 13 înfrângeri.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe pagina sa oficială de pe platforma Twitter/X că Genoa vrea să ”pună sigiliu” pe mutarea lui Djed Spence pe ”Luigi Ferraris”.

Calciomercato.com scrie că fundașul dreapta englez poate deveni jucătorul definitiv al italienilor doar în cazul în care Genoa va achita nu mai puțin de 10 milioane de euro celor de la Spurs.

Djed Spence a bifat 16 apariții la Genoa în actuala stagiune, în Serie A. De opt ori a fost titular, de opt a intrat pe parcurs, iar de două ori a fost rezervă neutilizată.

⚪️???????????????????????????? Tottenham are open to negotiating with Genoa for Djed Spence to leave on permanent transfer.

Talks are taking place as Genoa want Spence and Vitinha (from OM) to stay at the club next season. pic.twitter.com/w8U4y0Fq5y