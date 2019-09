Cum sunt pedepsiti jucatorii care intra in cabina VAR. Regula bizara a celor de la FIFA

Tehnologia arbitrajului video este implementata incet dar sigur in toate competitiile.

Din acest sezon si campionatul englez, Premier League, beneficiaza de tehnologia VAR.

Tot acest sistem are un sir de reguli, insa una dintre acestea pare destul de hilara si anume, daca unul dintre jucatori sau antrenori intra in camera VAR, acesta va fi penalizat cu cartonasul rosu. Partea amuzanta este ca in Premier League camera VAR este situata undeva in vestul Londrei, iar cel mai apropiat stadion de ea este al celor de la Chelsea, Stamford Bridge, situat la aproximativ 20 de km.

Practic este imposibil pentru un jucator sau antrenor sa ajunga in acea camera pentru a-si exprima eventualele nemultumiri.

Regula este in felul urmator: "Doar persoanele autorizate au dreptul sa intre in camera VAR sau sa comunice cu arbitrul video in timpul unui meci. Orice jucator sau oficial al unei echipe care intra in camera VAR va fi eliminat."