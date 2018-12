Cum arata fotbalul ultima data cand Messi si Ronaldo NU au triumfat la Balonul de Aur! City nu era a seicilor, Neymar nu debutase, Mbappe era la scoala primara

Luka Modric a incheiat un deceniu de dominatie a lui Messi si Ronaldo in fotbalul mondial. Croatul a castigat aseara trofeul Balonul de Aur pentru prima data in cariera.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Luka Modric a triumfat la gala Ballon d'Or de la Paris. Croatul, finalist al Cupei Mondiale cu nationala tarii sale si castigator al UEFA Champions League cu Real Madrid, l-a devansat pe Ronaldo. Cristiano a incheiat cursa pe locul 2, in timp ce Messi s-a clasat doar pe locul 5.

Cum arata fotbalul ultima data cand Messi si Ronaldo nu au triumfat la Balonul de Aur

- Ricardo Kaka, intre timp retras, era cel mai bun jucator al lumii

- Manchester City era in pragul falimentului si nu avea inca patroni arabi. Formatia antrenata de atunci de Sven Goran Eriksson pierdea cu 1-8 in fata lui Middlesbrough, in ultima etapa a sezonului din Premier League

- Manchester United era regina Europei si a Premier League, avandu-l in echipa chiar pe Ronaldo, dar si pe Giggs, Rio Ferdinand, Vidic, Anderson, Rooney, Evra si Van der Saar

- Portsmouth castiga Cupa Angliei

- Pep Guardiola isi incepea mandatul la Barcelona B, in liga a treia spaniola

- Neymar nu debutase inca la seniori

- Kylian Mbappe era la scoala primara si se fotografia cu Ronaldo

- Bournemouth, acum in Premier League, era in liga a patra engleza si se zbatea pentru a evita falimentul. Clubul era sanctionat cu 10 puncte de penalizare din cauza datoriilor

- CFR Cluj castiga primul titlu de campioana in Romania