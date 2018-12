Cristi Ganea a ramas fara antrenor la o zi dupa ce a fost titular pentru prima data in La Liga! Bilbao l-a dat afara pe Berizzo dupa 1 victorie in 14 meciuri

Athletic Bilbao l-a concediat pe antrenorul Eduardo Berizzo, dupa ce a obtinut o singura victorie in ultimele 14 meciuri din La Liga.

Cristi Ganea a ramas fara antrenor la Bilbao, la o zi dupa ce a fost pentru prima data titular in La Liga. Eduardo Berizzo a fost concediat astazi.



Bilbao a castigat un singur meci in 14 etape din La Liga. Se intampla in chiar prima etapa a campionatului.



In acest moment, clubul basc se afla pe locul 18 al clasamentului, la 3 puncte de prima pozitie care asigura salvarea de la retrogradare.



Athletic Bilbao a remizat in acest sezon si cu Barcelona, si cu Real Madrid, dar nu a fost indeajuns pentru ca Berizzo sa isi salveze postul.