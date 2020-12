Radu Dragusin a debutat pentru Juventus, dar poate pleca in iarna, liber de contract! "In ianuarie poate semna cu oricine!" Ce spune impresarul jucatorului

Radu Dragusin a debutat pentru Juventus in meciul castigat cu 3-0 in Champions League, impotriva lui Dinamo Kiev.

Florin Manea, impresarul jucatorului, a dezvaluit cum a aflat Dragusin ca va debuta pentru echipa. De asmenea, Manea a declarat ca in iarna Dragusin poate pleca liber de contract, dar Juventus a inceput deja negocierile pentru prelungirea contractului.

"Nu am dormit asa mult. Glumeam cu Radu ca din cauza lui ma trezesc devreme acum. A fost si pentru noi o surpriza. Eu ma asteptam pentru ca stiam cat de mult isi doreste si ca e dedicat. Am vorbit cu el dupa meci si imi zicea ca l-a luat direct de pe banca si nu l-a mai lasat sa se incalzeasca, nu isi mai gasea aparatorile. Este un vis.

Eu am mare incredere in el, este un baiat modest, umil. A jucat 20 de minute la 18 de ani. Acolo e greu sa vizitezi si stadionul, dar sa joci. Bogdan Balanescu imi zicea asta. Am vazut ca si Alvaro Morata a pus poza cu Dragusin, i-a urat cat mai multe. Traieste un vis, dar trebuie sa ramana cu picioarele pe pamant. Important e sa ramana acolo si sa inteleaga ca doar prin munca o sa ramana acolo.

El termina contractul in vara, iar in ianuarie poate semna din postura de jucator liber cu oricine. Juventus isi doreste, iar saptamana viitoare o sa am o intalnire cu ei. Este a doua sau a treia runda de negocieri. Nu cred ca o sa il scape Juventus. Nu e usor sa joci meci de meci la Juventus, mai ales la 18 ani. In Romania il mai baga cineva daca mai avea o luna si devenea liber? De asta Juventus este la nivelul la care este pentru ca nu face gainarii.

E mai bine sa joci meci de meci, dar sa prinzi 10 meciuri pe an la Juventus… nu e rau. Un meci la Juventus face cat 10 la Genoa. El se simte bine la Juventus si daca e sa fie imprumutat, atunci vor exista niste conditii. Important este ca este dorit, ca e la un nivel incredibil de sus. Adi Mutu si el sunt singurii care au jucat la nivelul asta. I-a dat si Adi Mutu mesaj aseara si era bucuros", a declarat Florin Manea pentru ProSport.