Reactia presei din Italia dupa ce Radu Dragusin a debutat pentru Juventus in Champions League: "Suntem siguri ca viitorul lui va fi unul stralucit!"

Radu Dragusin a debutat pentru Juventus in partida castigata contra lui Dinamo Kiev, scor 3-0.

Fundasul in varsta de 18 ani a intrat pe teren chiar sub privirile lui Mircea Lucescu in minutul 69. Presa din Italia a comentat debutul lui Dragusin si a evidentiat faptul ca romanul este un jucator cu un potential imens care a costat doar 250 de mii de euro.

Corriere dello Sport a notat introducerea lui Dragusin in locul lui Demiral.

"O noapte pe care Radu Dragusin nu o va uita. Meciul s-a terminat in minutul 66, la scorul de 3-0. Dupa acel moment, Demiral a fost inlocuit cu puternicul fundas Radu Dragusin, jucator nascut in 2002. Dragusin a debutat pentru Juventus in Champions League fara sa aiba la activ vreo aparitie in Serie A", au scris italienii.

Ziaristii de la Novantesimo au facut un material mai amplu despre tanarul fundas roman.

"Bun venit, Dragusin! In minutul 69 al meciului si-a facut aparitia Radu Dragusin, fundas nascut in 2002, despre care mereu s-a vorbit la superlativ. Dragusin a fost adus in 2018 la Juventus, de la echipa Regal Sport Bucuresti, iar in viitorul apropiat sunt sanse sa-l vedem destul de des in teren.

Cel mai probabil va fi jucatorul care il va schimba pe Giorgio Chiellini, atunci cand Pirlo va odihni titularii. Dragusin a fost foarte sigur pe el la primele minute in fotbalul mare, a dat siguranta echipei. Suntem siguri ca viitorul lui va fi unul stralucit", au scris cei de la Novantesimo.

Publicatia Goal.com a vorbit despre intreaga cariera a lui Dragusin si a scos in evidenta suma de transfer mica platita de Juventus pentru semnatura lui.

"Juve a achitat numai 250.000 de euro pentru Dragusin, care la acel moment era capitanul nationalei U16. Un adevarat chilipir pentru club, avand in vedere ca Dragusin este considerat unul dintre cei mai talentati romani ai momentului.

Dragusin este un colos de 1.91m, foarte puternic, care de asemenea isi domina adversarii in aer. Se pozitioneaza foarte bine in teren si are multa personalitate in joc. Trebuie sa se adapteze in continuare la cerintele clubului, insa Bonucci pare a fi mentorul ideal pentru el. Visul lui Dragusin de a debuta in prima echipa a lui Juventus a fost realizat, ramane de vazut ce urmeaza", au scris cei de la Goal.com.

De cand Pirlo a devenit antrenorul lui Juventus, Dragusin a fost mutat la seniori sa se antreneze alaturi de Cristiano Ronaldo. Internationalul roman de tineret a ajuns la Torino cand avea doar 16 ani. Italienii l-au cumparat de la Sport Regal Bucuresti in schimbul a 250 de mii de euro.