Joao Felix a dezamăgit în ultimele sezoane, indiferent că a îmbrăcat tricoul lui Atletico Madrid, FC Barcelona, Chelsea și AC Milan, fiind departe de așteptările avute pentru un jucător care a costat aproape 130 de milioane de euro, în 2019.



AC Milan și Chelsea nu îl vor pe Joao Felix, care poate reveni la Benfica

Formația lombardă ocupă locul al 9-lea în Serie A, va juca finala Cupei Italiei și a fost eliminată de Feyenoord în play-off-ul de calificare în optimile de finală ale Champions League. Lusitanul a bifat 15 prezențe (5 ca titular) și 1 gol în cele trei competiții, având un aport minim pentru echipa lui Sergio Conceicao, iar conducerea clubului nu dorește cumpărarea sa, în următoarea perioadă de mercato.

Cum nici la Chelsea nu este binevenit, agenții lui Joao Felix au început negocierile cu Benfica Lisabona, clubul unde s-a format și care l-a lansat în fotbalul mare. Afacerea poate fi una extraordinară pentru "As Aguias", care pot repatria un fotbalist de doar 25 de ani, cu doar 30 de milioane de euro, o sumă cu 100 de milioane mai mică decât cea cu care l-a vândut lui Atletico Madrid, în urmă cu șase ani.



Joao Felix a fost campion în Portugalia și Spania

Joao Felix Sequeira (25 de ani) este născut la Viseu și s-a format la juniorii cluburilor Os Pestinhas, FC Porto, Padroense și Benfica. La seniori a jucat pentru Benfica B (2016-2018), Benfica (2018-2019), Atletico Madrid (2019 - 2023, 127.2 milioane de euro), Chelsea (2023, 11 milioane de euro, împrumutat / 2024, 52 de milioane de euro), FC Barcelona (2023-2024, împrumutat gratis) și AC Milan (2025 / împrumutat, 5.5 milioane de euro).



El a strâns deja 45 de selecții și 9 goluri pentru prima reprezentativă a Portugaliei, poate juca atacant și extremă stânga, este cotat la 25 de milioane de euro pe site-urile de specialitate și mai are contract cu Chelsea până în iulie 2031.

În palmares are titluri de campion în Primeira Liga (2018-2019), La Liga (2020-2021) și UEFA Nations League (2018-2019), trofeele A Bola Player of the Year (2019), Golden Boy (2019), Globe Revelation Player (2019), Atletico Madrid Player of the Year (2021-2022), Primeira Liga Best Young Player of the Year (2018-2019) și includerea în UEFA Europa League Squad of the Season (2018-2019).



Foto - Getty Images