Cele două goluri ale partidei au fost marcate de Anderson Talisca, în minutele 42 și 47. În urma acestei victorii, echipa lui Rudi Garcia s-a distanțat la patru puncte de ocupanta locului doi, Al-Shabab.

Suspendat două etape pe când îmbrăca tricoul lui Manchester United, după ce a dat de pământ cu telefonul unui fan, Cristiano Ronaldo a asistat la primul meci al lui Al-Nassr de la venirea sa, din tribune.

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, care a semnat cu clubul saudit Al Nassr, va trebui să execute suspendarea de două meciuri ce i-a fost impusă în Anglia în timp ce juca la Manchester United.

Superstarul portughez, cu cinci "Baloane de Aur" deţinute, a fost sancţionat de responsabilii Federaţiei engleze la sfârşitul lunii noiembrie, pentru că i-a smuls telefonul mobil unui tânăr care era fan al echipei Everton, în timpul unui meci din Premier League disputat sezonul trecut.

Federaţia engleza menţiona atunci că această sancţiune se va aplica indiferent de destinaţia lui Ronaldo.

„Această suspendare se va aplica odată ce jucătorul va fi înregistrat oficial”, a confirmat vineri un oficial al clubului Al Nassr.

Cristiano Ronaldo in the house to support his new club ???? pic.twitter.com/6TaMH8xxbA