David Beckham l-a întrecut pe Cristiano Ronaldo! Clauzele secrete prin care a câștigat 500 de milioane de dolari în SUA 

În ultima zi din 2022, Al-Nassr a anunțat oficial că l-a transferat pe Cristiano Ronaldo (37 ani), din postura de jucător liber de contract. Clubul din Arabia Saudită l-a convins pe deținătorul a 5 Baloane de Aur cu un salariul anual de 200 de milioane de euro pe sezon. Astfel, în aventura de doi ani și jumătate de la Al-Nassr, superstarul portughez ar urma să câștige 500 de milioane de euro.

Contractul colosal din Arabia Saudită îl face pe Cristiano Ronaldo cel mai bine plătit atlet din istorie. Însă jurnalistul Joe Pompliano susține că David Beckham (47 ani) a fost mai câștigat când a semnat cu LA Galaxy. Potrivit acestuia, în cele 3 sezoane și jumătate bifate în SUA, pentru că un sezon a evoluat pentru AC Milan și 6 luni pentru PSG, ar fi fost recompensat cu mai mult de 500 de milioane de dolari.

David Beckham shocked the world when he left Real Madrid in 2007 to sign with the LA Galaxy of MLS.

He was just 31 years old and accepted a 70% pay cut.

But his contract included two unique clauses that eventually helped him earn more than $500 million.

