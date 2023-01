Cifrele uluitoare de la prezentarea lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr. Show-ul a fost mai urmărit decât finala Cupei Mondiale

Superstarul portughez a semnat cu Al Nassr, grupare din Arabia Saudită, după ce s-a despărțit de Manchester United în urmă cu o lună. Cristiano Ronaldo va deveni astfel cel mai bine plătit fotbalist din lume, având un salariu apropiat de 200 de milioane de euro.

Pe 3 ianuarie 2023, Cristiano Ronaldo a fost prezentat oficial la Al Nassr, cele 30.000 de bilete fiind epuizate în timp record.

Sosirea lui Cristiano Ronaldo în Arabia a declanșat o adevărată nebunie, iar cifrele de la show-ul de prezentare a starului portughez nu fac decât să confirme acest lucru.

Mundo Deportivo a dezvăluit că evenimentul a fost mai urmărit la nivel mondial decât finala Campionatului Mondial, dintre Franța și Argentina, cu peste 3 miliarde de oameni pe 40 de canale, în întreaga lume, mai mult decât partida în urma căreia Lionel Messi a devenit campion mondial, care a avut 2 miliarde de vizualizări.

